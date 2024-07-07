Названа причина пожара на газораспределителе под Алуштой

Крючков: причиной пожара на газораспределителе под Алуштой стала авария на сетях

Причиной возгорания на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой оказалась авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале .

«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», — уточнил он.

Крючков предупредил, что в воскресенье, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета. Кроме того, он попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава администрации Алушты Галина Огнева в своем Telegram-канале отметила, что был поврежден магистральный газопровод. Она добавила, что информацию о ходе восстановительных работ разместят дополнительно.

По словам Огневой, пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков, в частности Виноградное, Малый маяк и Кипарисное.

Ранее региональный МЧС сообщил, что на место пожара были направлены сотрудники ведомства, газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.