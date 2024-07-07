Пожар оставил без газа Алушту и 14 поселков

Алушту и 14 поселков отключили от газа из-за пожара

Фото: РИА «Новости»

Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева в Telegram-канале.

«В связи с повреждением в районе села Виноградное магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах временно приостановили газоснабжение потребителей», — написала она.

Под отключение попали город Алушта и ряд поселков, в том числе Малый маяк, Чайка, Лазурное, Виноградное и Кипарисное.

Газораспределительный узел загорелся на южном берегу Крыма под Алуштой. Администрация города ранее предупреждала, что в связи с ЧП в городе могут отключить газ.

Причины пожара не назывались. На месте продолжают работать спасатели и лесники.

Наступление на Торецк и бои в Часовом Яре. Что происходит в зоне СВО

Мастер-классы, эксперименты и миллионы посетителей. Воробьев — о работе стенда Подмосковья на выставке «Россия»

Перо вместо штыка. В Европе еще найдется место дипломатии

Германия закончила все. Главная трагедия Евро-2024

Миссия мира Виктора Орбана. Зачем премьер Венгрии встречался с Путиным

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте