Пожар на газораспределительном узле начался под Алуштой

Фото: РИА «Новости»

В Крыму под Алуштой загорелся газораспределительный узел. На месте работают спасатели и лесники, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным спасателей, пожар начался в районе села Виноградное.

«К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Силы и средства главного управления направлены на недопущение распространения огня», — уточнили в ведомстве.

Мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе могут отключить газ в связи с ЧП.

«Завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», — написала чиновник в своем Telegram-канале.

О причинах начала пожара не сообщается.

В июне мощный пожар возник на газопроводе в Саратовской области. По данным местных властей, возгорание возникло из-за аномальной жары.

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