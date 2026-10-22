Эль-Ниньо принесет на Дальний Восток теплые зимы и угрозу лесных пожаров

Влияние Эль-Ниньо на Дальний Восток проявляется по-разному в зависимости от фазы и интенсивности явления. Об этом сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев, передает «ФедералПресс» .

По словам Толкачева, Эль-Ниньо нередко приводит к росту среднегодовых температур в регионе: зимы становятся теплее и менее снежными, а лето — более жарким. Такие сдвиги способны серьезно отразиться на экосистемах и сельском хозяйстве.

Эксперт обратил внимание и на необычные паттерны осадков: в одних районах Дальнего Востока их количество растет, что провоцирует наводнения, оползни и подъем уровня рек, в других, наоборот, возникает засуха, негативно сказывающаяся на урожайности и водоснабжении. Кроме того, Эль-Ниньо связывают с увеличением числа и силы экстремальных погодных явлений — например, сильных ливней и наводнений, поскольку рост влажности и нестабильность атмосферы создают условия для интенсивных осадков. В регионах, где это явление снижает количество осадков, возрастает риск засухи и, как следствие, лесных пожаров.