Водитель, который протаранил толпу пешеходов на перекрестке в Челябинске, мог быть пьян, заявил 360.ru очевидец Павел. Свидетели случившегося призвали привлечь виновника ДТП к ответственности.

«Вот оно пьянство, наркота до чего доводит-то. Тем более погода — ни дождь, ни ветер, ничего. Что я могу больше сказать. Кошмар, надо таких лишать пожизненно прав, ужесточать законы», — сказал Павел.

Очевидица Валерия заявила 360.ru, что из-за таких случаев страшно отправлять детей в школу.

«Очень страшно и самое опасное то, что очень много детей сейчас ходят одни, и никогда твой ребенок не застрахован. Ты отправляешь ребенка в школу, и не дай бог вот так случится, очень страшно. Многие сейчас получают права непонятно как вообще, потом ездят, и вот ходишь и боишься», — отметила женщина.

По ее словам, водитель должен понести наказание.

«Главное, чтобы все было наказуемо, человек в любом случае должен понести наказание за причинение вреда, за то что он еще и скрылся, за то что он просто натворил дел и уехал. Может быть, он не хотел этого, случайно получилось, но чисто по-человечески надо было остановиться, надо было просто бежать, смотреть что произошло с людьми, какие-то принести извинения, помощь людям оказать. Но точно не скрываться с места преступления», — добавила Валерия.

Еще один очевидец в комментарии 360.ru тоже не исключил, что протаранивший пешеходов автомобилист находился за рулем в нетрезвом состоянии.

«Судя по видео, он был пьяным. Может, отвлекся, я не знаю», — сказал мужчина.

В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии. На них видно, что территорию оцепили, на месте работает полиция.

ДТП случилось на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. СК возбудил уголовное дело против водителя.