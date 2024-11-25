После пьяного наезда на пешеходов в Челябинске возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против пьяного водителя, наехавшего на пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок. Их отправили в больницу. По предварительным данным, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Виновник аварии попытался скрыться, однако его машину тут же заблокировали свидетели происшествия и задержали его.

Среди пострадавших оказался вратарь из системы местного хоккейного клуба «Трактор» Алексей Щетилин. Его жизни ничего не угрожает.

Виновника происшествия, 47-летнего Алексея К., ранее как минимум пять раз штрафовали за превышение скорости.