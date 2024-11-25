Машина протаранила толпу пешеходов в Челябинске

Baza: неизвестный въехал в толпу на перекрестке в Челябинске, пострадали пятеро

Водитель протаранил толпу на пешеходном переходе в Челябинске и скрылся с места ДТП. В результате пострадали пять человек, сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, авария произошла на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Канал опубликовал видеозапись с ДТП. На кадрах видно, что водитель не стал останавливаться, когда снес людей. Вместо этого он ускорился и покинул место аварии.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что водителя задержали. Его доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее снегоход «Буран» наехал на подростка в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе. Несовершеннолетний получил телесные повреждения различной степени тяжести, водитель скрылся с места аварии.