Машина протаранила толпу пешеходов в Челябинске

Водитель протаранил толпу на пешеходном переходе в Челябинске и скрылся с места ДТП. В результате пострадали пять человек, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, авария произошла на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Канал опубликовал видеозапись с ДТП. На кадрах видно, что водитель не стал останавливаться, когда снес людей. Вместо этого он ускорился и покинул место аварии.
Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что водителя задержали. Его доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее снегоход «Буран» наехал на подростка в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе. Несовершеннолетний получил телесные повреждения различной степени тяжести, водитель скрылся с места аварии.
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