Напавший на полицейского в Нальчике пытался забрать табельный пистолет

Источник РИА «Новости»: личность напавшего на полицейского в Нальчике установили

Совершившим нападение с ножом на полицейского в Нальчике оказался житель Урванского района Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства добавил, что после установки личности напавшего криминалисты начали проверку всех его связей.

Источник добавил, что злоумышленник намеревался захватить табельный пистолет сотрудника полиции, но сделать этого не успел, так как по нему открыл огонь другой находившийся на месте правоохранитель.

Вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ДПС в Нальчике в минувшую пятницу, 4 июля. Судя по кадрам с места происшествия, злоумышленник подкрался к силовику со спины и начал наносить удары.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что напавшего на сотрудника полиции оперативно ликвидировали, а пострадавшего силовика забрали в больницу для оказания помощи.

В причинах и обстоятельствах нападения сейчас разбираются криминалисты.