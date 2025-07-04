Полицейский пострадал во время перестрелки в Нальчике

Неизвестный напал на сотрудника ДПС в Нальчике в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, полицейский получил тяжелое ранение. Сейчас за его жизнь борются врачи. Стражи порядка перекрыли проспект Ленина, на которой произошло нападение.

Глава КБР Казбек Коков сообщил, что злоумышленник напал на сотрудника ДПС с холодным оружием около 18:00.

«Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Махачкале на наряд ДПС напали два бандита. В перестрелке погибли двое полицейских. Нападавших нейтрализовали. Еще двое стражей порядка и трое гражданских, в том числе женщина и 17-летняя девушка, получили ранения.