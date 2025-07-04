Момент нападения на полицейского в Нальчике попал на видео

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника ДПС в Нальчике, подкравшись со спины. Это видно на видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент атаки.

На кадрах правоохранитель подошел к стоящим на разделительной полосе с газоном людям. В это время сзади к нему подкрался мужчина в черной футболке и бросился вперед.

Стоявшие рядом с сотрудником ДПС люди разбежались, а злоумышленник продолжил наносить удары. После он начал отходить, но внезапно упал в траву. Он сделал несколько неудачных попыток подняться, но когда все же встал на ноги, то сбежал с места происшествия прихрамывая.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил что нападение неизвестного с холодным оружием на сотрудника ДПС произошло в Нальчике в пятницу в 18:00. Он подчеркнул, что злоумышленника ликвидировали, а пострадавшего полицейского доставили в больницу.

В причинах и обстоятельствах происшествия разберутся сотрудники правоохранительных органов.