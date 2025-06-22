Лев напал на владельца крымского парка «Тайган»

Живущий в крымском сафари-парке лев напал на владельца зверинца Олега Зубкова. По данным Telegram-канала Shot, предприниматель получил серьезные травмы. На вертолете санитарной авиации его доставили в больницу.

Информацию о госпитализации Зубкова подтвердил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он добавил, что основатель парка «Тайган» сейчас получает всю необходимую помощь.

В пресс-службе республиканского Минздрава уточнили, что Зубкова доставили в Белогорскую центральную районную больницу.

«Состояние пациента тяжелое», — подчеркнули в ведомстве.

После стабилизации состояния пострадавшего доставят в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Крючков в своем последнем сообщении уточнил, что перевозившие Зубкова врачи санитарной авиации приняли решение провести операцию в больнице Белогорска из-за тяжелого состояния пациента.

Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что Зубкова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за порванной львом трахеи. В комментарии 360.ru он отметил, что пока не располагает информацией о том, как произошло нападение хищника и пытается связаться с родными Зубкова.

Крымский парк «Тайган» после разлива нефтепродуктов Крымском заливе взял на себя помощь спасенным птицам. Сотрудники зверинца отпаивали пернатых водкой. В ответ на критику директор парка Олег Зубков заверил, что птицы от спиртного не гибнут. Он добавил, что дозировка алкоголя минимальна.