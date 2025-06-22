«В этом наша ошибка». Дрессировщик рассказал, почему хищники бросаются на своих хозяев

Дрессировщик Багдасаров: мы очеловечиваем хищников, в этом наша ошибка

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков попал в больницу после нападения льва. Заслуженный артист России, дрессировщик тигров Артур Багдасаров рассказал 360.ru, почему хищники иногда бросаются на своих хозяев.

По его словам, единственное, как можно обезопасить себя от нападения животного — не заходить к ним в вольер.

«В этом то и заключается большая проблема всех людей, которым кажется, что хищники настолько привыкают к тебе и так далее. Как раз они ждут того момента, когда ты расслабишься и сделаешь ошибку сам же. Мы очеловечиваем хищников, в этом наша ошибка», — пояснил Багдасаров.

Он добавил, что хищник все равно остается хищником. Они никогда не привыкают к людям. Диких животных он сравнил с ружьем, которое когда-нибудь все равно выстрелит.

«Сколько я уже знаю на своем веку так называемых дрессировщиков, которые заходят к животным, при этом их не дрессируя, а просто вот: „Это мои друзья“, и так далее, начиная от нашей России, заканчивая Америкой. Все заканчивается плачевно», — заключил Багдасаров.

Нападение льва на Зубкова произошло в воскресенье, 22 июня. Владелец сафари-парка получил серьезные травмы. Его доставили в больницу на вертолете санитарной авиации.