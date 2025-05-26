Пассажирка рассказала о ЧП с выкатившимся за пределы ВПП самолетом под Иркутском

На борту самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Иркутской области, началось задымление. Экипаж объявлял экстренную эвакуацию. Об этом в разговоре с 360.ru сообщила пассажирка Светлана.

«Во время посадки мы как-то очень резко и жестко приземлились. Видимо, переднее шасси на нашей взлетно-посадочной полосе попало в ямку и вы начали на полной скорости лететь вперед», — рассказала она.

После того, как воздушное судно остановилось, член экипажа объявил о начале эвакуации.

«После посадки началось задымление в салоне. Один из пилотов сказал оставлять все вещи и быстро эвакуироваться. Выходили на улицу через задний вход, куда заходили», — поделилась Светлана.

По словам пассажирки, в момент ЧП у многих людей на борту самолета началась паника.

«Передо мной сидела женщина с двумя детьми, у нее прямо слезы полились, она молиться начала. <…> Слава богу никто не пострадал, если только морально сейчас немножечко отходим, потряхивает до сих пор», — заключила она.

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска. На борту находились 46 пассажиров и пять членов экипажа. Позже пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что аэровокзал временно закрыли из-за ликвидации последствий ЧП.