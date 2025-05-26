Аэропорт Киренск закрыли после ЧП с выкатившимся за ВПП самолетом

Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска. На борту находились 46 пассажиров и пять членов экипажа, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Аэропорт Киренск временно закрыт из-за необходимости эвакуации самолета с летного поля», — написал он.

Оказалось, что при посадке у Ан-24 с регистрационным номером RA-46620 сломалась носовая стойка шасси. Из-за этого самолет выкатился за пределы ВПП.

Самолет летел из Иркутска. На его борту был 51 человек: пять членов экипажа и 46 пассажиров. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, никто не пострадал.

Специалисты Росавиации начали расследование по правилам, установленным для авиакатастроф и инцидентов с гражданскими самолетами в России.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев предложил запретить продажу невозвратных авиабилетов. Он считает, что это позволит авиакомпаниям продавать билеты, которые пассажиры вернули.

Ранее летевший из Приморья в Москву Airbus A330 экстренно сел в Хабаровске. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность двигателя. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа.