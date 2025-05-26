Появились кадры с выкатившимся за пределы ВПП самолетом в Иркутской области

Воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска Иркутской области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, около 14:33 часов по местному времени у самолета сложилась передняя стойка шасси. В результате этого судно с бортовым номером RA-46620 опустилось на переднюю часть и выкатилось на поле.

Самолет выполнял полет по маршруту Иркутск — Киренск. Всех пассажиров и экипаж успели эвакуировать, никто не пострадал.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности полетов.

Ранее появилась информация о том, что бюджетные зарубежные авиалинии в следующем году планируют ввести стоячие места для пассажиров. Предполагается, что люди будут опираться на специальное седло. Авиаэксперт Виктор Прядка назвал эту идею сомнительной с точки зрения безопасности.