Захватившие колонию радикалы пригрозили взорвать самодельную бомбу

Shot: захватившие ИК-19 террористы заявили о наличии у них СВУ

Террористы, захватившие волгоградскую колонию № 19, заявили, что смогли собрать самодельное взрывное устройство, и угрожают его применить. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot .

«Радикалы утверждают, что смогли собрать в колонии СВУ, и угрожают его взорвать», — заявил источник канала.

В пятницу, 23 августа, в городе Суровикино в ИК № 19 несколько осужденных захватили в заложники сотрудников ФСИН. Радикалы убили троих человек, еще — семерых ранили. Позже начальника колонии Андрея Девятова они отдали силовикам. Он получил тяжелые травмы и госпитализирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Арестанты, назвавшие себя членами ИГИЛ*, потребовали два миллиона долларов и вертолет для побега на юго-восток страны. Они уверяют, что после этого отпустят заложников.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России