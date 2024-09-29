«Начали взрываться покрышки». Житель Кубани рассказал о спасении пострадавших в ДТП

Житель Кубани разбил окна и помог пострадавшим в ДТП выбраться из автобуса

Пожар в столкнувшемся с грузиком автобусе на Кубани начался около пассажирских дверей, поэтому люди выбрались из салона через окна. Местный житель рассказал «Газете.ru» , как помог им эвакуироваться.

Мужчина ехал домой по трассе в сторону Краснодара и стал свидетелем ДТП. Он оставил машину у обочины и бросился на помощь. К тому моменту огонь уже разгорелся около пассажирских дверей.

«Я и еще несколько человек подбежали, начали разбивать окна с левой стороны автобуса. <…> Мы камнями разбили окна, изнутри пассажиры их выдавили и начали эвакуироваться, выпрыгивать», — рассказал он.

Очевидцы увели пострадавших подальше от автобуса. Собеседник «Газеты.ru» сказал, что пассажиры держались на ногах. Он проверил, остался ли кто-то в салоне — автобус заволокло дымом, и через окна виднелись лишь спинки сидений.

«Дальше уже отдалились от автобуса с фурой. Очень сильно разгорелся огонь, и начали взрываться покрышки», — сказал он.

В автобусе из Краснодара в Ставрополь ехали 49 пассажиров, сообщила полиция. Пострадали 29 человек, в том числе трое детей. Водитель фуры погиб.