На заводе Stora Enso в Финляндии произошел взрыв и разлилось талловое масло

На предприятии финской лесопромышленной компании Stora Enso в Иматре произошел взрыв. Об этом сообщил ТАСС .

Авария случилась ночью на открытой площадке, где в резервуарах хранятся жидкости. В результате разлилось 50 тысяч литров таллового масла. Часть вещества через канализацию также попала в озеро Сайма. Его планируют удалять из воды с помощью вакуума.

Талловое масло — горючее сильнопахнущее вещество темного цвета, побочный продукт варки целлюлозы. Используется в горнодобывающей, кожевенной промышленности и как сырье для химического производства. Оказывает вредное воздействие при контакте со слизистыми оболочками и при вдыхании.

Ранее в Италии прогремел взрыв на территории завода по производству боеприпасов и твердого топлива для космических ракет. Предприятие находится недалеко от Рима.