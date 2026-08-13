Сильный взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов в пригороде Рима

Завод по производству боеприпасов в пригороде Рима охватил пожар после взрыва

Крупный взрыв прогремел на территории завода по производству боеприпасов и твердого топлива для космических ракет в итальянской провинции Коллеферро недалеко от Рима. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

Авторы пояснили, что речь идет о предприятии, открытом в 1912 году и сейчас принадлежащем оборонной компании KNDS Ammo Italy.

В пресс-службе корпорации заявили, что детонация произошла в цехе для прессовки пороха. Одна из машин вышла из строя, и раздался взрыв. Из-за жаркой погоды и сильного ветра пламя охватило большую площадь. Никто из работников предприятия не пострадал.

Прибывшие на место пожарные бригады приступили к тушению пламени. Прилегающие к заводу улицы перекрыли карабинеры.

Мэр Коллеферро Джулио Каламита заявил, что ситуация находится под контролем. По его словам, взрывная волна дошла до соседних районов и выбила окна в нескольких домах.

«К счастью, взрыв произошел уже после окончания рабочего дня», — добавил Каламита.

В минувший понедельник, 10 августа, пожар с последующими взрывами произошел на складе с боеприпасами оружейного завода в болгарском селе Белица. Предприятие входит в группу компаний EMCO известного оружейного барона Эмилиана Гребнева.

По предварительным данным, рядом со складом загорелся грузовик. Пламя перекинулось на постройку, где хранились снаряды. С завода и близлежащих улиц спасатели эвакуировали около 300 человек.