На взорвавшейся АЗС в Дагестане не нашли следов взрывчатки

Сотрудники Следственного комитета России не обнаружили следов взрывчатых веществ на заправке в пригороде Махачкалы, где накануне произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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