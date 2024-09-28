На взорвавшейся АЗС в Дагестане не нашли следов взрывчатки

СК не нашел следов взрывчатых веществ на заправке в пригороде Махачкалы

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета России не обнаружили следов взрывчатых веществ на заправке в пригороде Махачкалы, где накануне произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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