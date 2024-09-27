Сильный взрыв прогремел на АЗС в Махачкале

Mash: взрыв произошел на АЗС в Махачкале, пострадали три человека

Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Махачкале. По предварительным данным, пострадали несколько человек, сообщил Telegram-канал Mash.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что ЧП произошло в Карабудахкентском районе.

По информации Mash, из-за взрыва на заправке повредило линии электропередач. В итоге несколько населенных пунктов остались без света. Ударной волной снесло несколько опор АЗС и постройку.

Изначально канал сообщил о трех пострадавших, потом — что их число выросло до девяти. Появились данные о погибших. Среди них, по словам очевидцев, есть ребенок. Он шел из школы домой.

Ранее в Ставропольском крае на заправке загорелся бензовоз. Огонь охватил заправку и еще на два автомобиля, припаркованных рядом с АЗС.