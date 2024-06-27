На рынке под Дмитровом возник крупный пожар

МЧС: огнеборцы локализовали крупный пожар на рынке под Дмитровом

Фото: РИА «Новости»

В Подмосковье на строительном рынке на Рогачевском шоссе произошел крупный пожар. Подробности происшествия представитель МЧС России рассказал 360.ru.

«Пожар [на рынке в деревне Бабаиха Дмитровского городского округа] локализован на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Продолжаются работы по проливке и ликвидации [возгорания]», — сообщил представитель министерства.

Ранее во Фрязине сгорело девятиэтажное здание, которое собственники сдавали в аренду различным фирмам.

В результате быстро распространившегося пожара погибли шесть человек. Предварительно, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

Заместителя генерального директора компании-владельца здания Юрия Фомина арестовали на месяц и 28 дней.

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