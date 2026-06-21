На канатной дороге в Хакасии застряли семь человек

Бученик: семь человек застряли на канатной дороге в Хакасии

В Хакасии дерево рухнуло на канатную дорогу горнолыжного комплекса «Черемуховый лог», на подъемнике застряли пятеро взрослых и двое детей. Об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик .

ЧП произошло днем 21 июня в населенном пункте Черемушки во время грозы. К месту оперативно выехала группа общественного поисково-спасательного отряда республики из Саяногорска.

«Падение дерева на канатную дорогу горнолыжного комплекса „Черемуховый лог“. В результате заблокированными на канатной дороге оказались семь человек (из них два ребенка)», — написал Бученик.

Замглавы Хакасии подчеркнул, что люди не пострадали.

Ранее спасать застрявших в горах туристов пришлось польским спасателям. При восхождении на гору Денте-дель-Джиганте в северной части массива Монблан один из них получил удар молнии в плечо. Спасатели эвакуировали мужчину с помощью канатной дороги и передали его медикам.