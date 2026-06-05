Польские альпинисты застряли в Альпах из-за удара молнии

Удар молнии поразил польского альпиниста в плечо при восхождении на гору Денте-дель-Джиганте в северной части массива Монблан. Спасательная служба эвакуировала мужчину и передала медикам, сообщило издание AostaSera .

Двое польских альпинистов, решивших покорить Альпы, обратились за помощью 2 июня. Один из них получил удар молнии в плечо и не мог продолжать восхождение.

Из-за погодных условий спасатели не сумели поднять в воздух вертолет и решили задействовать канатную дорогу Skyway. Альпинисты спустились ниже в укрытие.

Через несколько часов сотрудники Альпийской спасательной службы долины Аоста и Альпийской спасательной службы Guardia di Finanza добрались до места. Пострадавший и его друг чувствовали себя хорошо.

Сначала их спустили в Турин, затем благодаря экстренному запуску канатной дороги доставили в Курмайор. Альпинистов осмотрели и на машине скорой помощи перевезли в отделение неотложной помощи.

Ранее на склонах французских Альп погибли три лыжника. Они попали под лавину, катаясь по неподготовленной трассе.