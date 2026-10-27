Авиадвигатели от Ил-76 начали использовать для обогрева городов

Модернизированные двигатели от самолетов Ил-76 начали применять на ТЭЦ для выработки тепла и электричества. Об этом сообщил Zvezdanews со ссылкой на программу «Военная приемка».

Установка ГТД-6РМ, созданная на основе выработавшего ресурс авиадвигателя Д-30КП, способна снабжать энергией город с населением до 70 тысяч человек. В агрегате заново изготовили 20% деталей, еще 10% доработали и перевели систему с керосина на природный газ или дизельное топливо.

Директор по сервису ООО «ОДК-Турбины большой мощности» Александр Иванов рассказал, что оборудование уже работает в Южном федеральном округе, а его КПД превышает 35%.

Разработчики также планируют поставлять блочно-модульные станции в Арктику и страны Африки. Как отметил гендиректор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев, для их работы требуется лишь технологическое подключение к сетям.