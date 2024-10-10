На горящей нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов

В Феодосии на одном из терминалов горящей нефтебазы произошел выброс горючих материалов, зону эвакуации не увеличивали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, терминал окружили сотрудниками профильных служб. Все руководители также находятся на месте.

«На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», — уточнил глава полуострова.

Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Ему докладывают каждые полчаса по видеосвязи о происходящем.

Пожар на феодосийской нефтебазе начался утром в понедельник, 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава МЧС Крыма Алексей Еременко сообщил 9 октября, что новых очагов возгорания на нефтебазе не зафиксировали, писали «Известия».

Ранее первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин отмечал, что в Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, запасов хватит и для жителей, и для частных структур.