На Дону жителя Запорожской области осудили за призыв к терроризму

Жителя Запорожья осудили в Ростовской области за публичные призывы к терроризму и распространение недостоверной информации о действиях ВС России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, осужденный — 29-летний гражданин России. По данным следствия, он размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к террористической деятельности и публикации, содержащие заведомо ложные сведения.

Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Ему назначили наказание — семь лет колонии общего режима.

В прошлом месяце Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы по обвинению в публичных призывах к терроризму.