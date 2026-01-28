Москвичу грозит до 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы по обвинению в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как сообщили в столичном ведомстве, в декабре 2023 года мужчина опубликовал в одном из мессенджеров для неограниченного круга лиц ряд постов. По данным экспертизы, они содержали призывы к осуществлению террористической деятельности на территории РФ и пропаганду терроризма.

«Обвиняемый полностью признал свою вину», — уточнили в Следкоме.

В его квартире прошел обыск: изъяли технические устройства и другие предметы, значимые для следствия.

СК возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, пропаганде терроризма, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мужчине может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее по той же статье в столице задержали украинца. Он призывал «сравнять Белгород с землей».