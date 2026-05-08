На Алтае среди ночи рухнул мотопараплан

В Кулундинском районе Алтайского края разбился мотопараплан. Пилот погиб. Началась проверка на предмет соблюдения требований воздушного законодательства, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мотопараплан рухнул в районе села Курск 7 мая около 23:00. Управлявший им местный житель погиб.
Началась проверка. Барнаульская транспортная прокуратура установит причину крушения и оценит соблюдение требований воздушного законодательства.
Ранее в Омской области у деревни Кошкарево разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22», который использовался для мониторинга пожарной обстановки. Погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет. Причиной крушения мог стать открывшийся капот.
