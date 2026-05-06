Уголовное дело завели после крушения самолета в Омской области

После крушения легкого самолета «Аэропракт-22» в Омской области, в котором погибли два человека на борту, возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК России», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 6 мая Аэропракт-22L2» с двумя людьми поднялся с площадки у деревни Кошкарево. Пилот сообщил о намерении вернуться, после чего связь пропала.

Обломки нашли в четырех километрах от места взлета. Два человека, находившиеся внутри судна, погибли. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

Как отметила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, крушение произошло примерно в 13:00 (10:00 по московскому времени).