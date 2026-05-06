Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» разбился в Омской области

В Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22», который проводил мониторинг лесных пожаров, два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, крушение произошло около 13:00 (10:00 по московскому времени) у деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Самолет, которым управляла компания «Авиабаза», выполнял авиационные работы. По информации ТАСС, при падении погибли два человека.

Омская транспортная прокуратура начала проверку после крушения.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются. Исполняющий обязанности омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов выехал на место происшествия», — сообщили в ведомстве.

