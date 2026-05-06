Стал известна причина крушения самолета «Аэропракт-22» в Омской области

Открывшийся капот мог стать причиной крушения «Аэропракт-22» в Омской области

Причиной падения самолета «Аэропракт-22» в Омской области мог стать открывшийся капот. Расследованием ЧП займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Западно-Сибирского МТУ, сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушное судно рухнуло 6 мая при выполнении авиационных работ в районе посадочной площадки Калачево. На борту находились два человека, они погибли.

После случившегося возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. В пресс-службе агентства подчеркнули, что ключевая задача — установление причин и принятие мер по их предотвращению в будущем.