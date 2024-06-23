МВД не подтвердило убийство еще одного священника в Дербенте

Информация об убийстве еще одного священнослужителя православной церкви в Дербенте пока не подтверждена. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка Дагестана.
По официальным данным, преступники убили одного пожилого священника. Ему было 66 лет.
Также известно о гибели полицейского и охранника при нападении на синагогу в этом же городе. Кроме того, здание синагоги подожгли. Пожар пока не удалось потушить, сообщал глава Общественного совета ФЕОР Борух Горин.
В Махачкале боевики также обстреляли и подожгли синагогу. По информации МВД, в столице Дагестана погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.
Двух преступников удалось ликвидировать.
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