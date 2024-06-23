Полицейского и охранника убили при нападении на синагогу в Дербенте

Борух Горин: при нападении на синагогу в Дербенте погибли полицейский и охранник

Полицейский и охранник погибли при нападении на синагогу в Дербенте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

«В Дербенте горит синагога. Пожар потушить не удается. Двое убиты: полицейский и охранник», — коротко написал он.

В республиканском главке МВД заявили о ликвидации двух боевиков. В каком именно городе, в ведомстве не уточнили.

Известно, что нападения произошли в Махачкале и Дербенте. Точное количество пострадавших сотрудников полиции уточняется. В Министерстве внутренних дел Дагестана ранее заявили, что в Дербенте погиб один правоохранитель, еще один ранен. В Махачкале смертельные ранения получил один полицейский, шестеро ранены.

Преступники не только устроили перестрелку, но и подожгли здания синагоги. Пожары тушат и в Дербенте, и в Махачкале.