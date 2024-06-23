Горящую синагогу в Дербенте сняли на видео

Кадры горящей синагоги в Дербенте появились в распоряжении 360.ru. На записи видно открытое горение — пламя вырывалось из окон здания. Известно, что его подожгли.

По данным регионального МВД, вечером группа неизвестных обстреляли церковь и синагогу. Преступники использовали автоматическое оружие.

В результате погиб сотрудник полиции, еще один получил ранение. С места преступления нападавшие скрылись на белом Volkswagen Polo. Машину объявили в ориентировку.

«Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — добавили в ведомстве.