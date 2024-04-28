Мужчина, женщина и ребенок погибли при обстреле ВСУ города в Запорожской области | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 13:58 Мужчина, женщина и ребенок погибли при обстреле ВСУ города в Запорожской области Жертвами обстрела ВСУ запорожского города Пологи стали три жителя РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили по городу Пологи Запорожской области 14 артиллерийских снарядов. Боеприпасы прилетели в жилые дома. На месте погибли мужчина и его маленькая дочь. О ситуации в подшефном регионе сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Он добавил, что прибывшие на место врачи забрали в больницу жену и мать погибшего мужчины. Обе женщины получили сильные ожоги и ранения. Пенсионерку медики спасти не смогли, и она скончалась в больнице. Таким образом число жертв обстрела выросло до трех человек.

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Мельниченко добавил, что прилетевшие в город снаряды полностью разрушили жилой дом. Еще пять городских зданий получили повреждения. К разбору завалов подключились пензенские спасатели. Представители делегации региона начали обход жителей для оказания помощи.

«Обстановка остается крайне сложной, обстрелы продолжаются. Не имея сил противостоять российской армии на поле боя, ВСУ в бессильной злобе ведут террор мирного населения», — написал глава Пензенской области.

В минувший четверг, 25 апреля украинские боевики нанесли удар по запорожскому Токмаку управляемыми авиабомбами. Взрыв одного из боеприпасов разрушил многоэтажный дом. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что один пострадавший попал в реанимацию, состояние остальных врачи оценили как средней степени тяжести. Спустя сутки в ходе разбора завалов разрушенного дома спасатели нашли тело погибшего жителя.