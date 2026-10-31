Мужчина упал с 30-го этажа и выжил в Москве

Мужчина спрыгнул с 30-го этажа и упал на крышу автомобиля в ЖК «Богородский» на востоке Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник.

По словам одного из жильцов соседнего дома, он увидел человека, который стоял на перилах балкона 30-го этажа, а затем спрыгнул вниз. Очевидец вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили пострадавшего на крыше припаркованного автомобиля. Мужчина подавал признаки жизни, ему начали оказывать медицинскую помощь.

Ранее сорокалетний россиянин спрыгнул с крыши семиэтажного дома на острове Пхукет в Таиланде. Его отвезли в больницу, но не смогли спасти.