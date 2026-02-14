Белгород останется без горячей воды до конца сезона из-за атак ВСУ

Горячей воды в домах Белгорода не будет до конца отопительного сезона из-за разрушений после атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

«Те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — отметил он.

По словам главы региона, специалисты провели подробный анализ разрушений на объектах энергетики. В области сохраняется подача газа, тепла и электричества.

Ремонтные бригады восстанавливают пострадавшие объекты, в связи с этим могут отключить свет в Белгороде, Губкинском, Белгородском, Корочанском, Прохоровском и Шебекинском округах.

Ранее Гладков сообщил, что из-за атаки ВСУ энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения. Это привело к отключению света, воды и тепла.