Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, пострадал водитель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил глава региона.

Пострадавшему окажут медицинскую помощь. У его автомобиля из-за атаки дрона повреждены колеса, кузов и стекла.

Ранее Гладков сообщал, что дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, останутся без горячей воды до конца отопительного сезона. Об этом доложили специалисты, проанализировавшие разрушения на объектах энергетики после атак украинских боевиков.