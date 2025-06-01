Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в ЧП под Брянском

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту Владимиру Путину о помощи пострадавшим в ЧП на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Министр здравоохранения Мурашко доложил главе государства о предпринимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области», — процитировало его РИА «Новости».

Пострадавшие при обрушении моста в Брянской области прибыли в Москву на резервном поезде. Сейчас их госпитализируют в специализированные больницы столицы. По ЧП в Брянской области открыты горячие линии.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной ЧП стал подрыв. Семь человек погибли.

ФПК компенсирует пассажирам, находившимся в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда. Кроме того, компания начислит им 20 000 бонусов по программе «РЖД Бонус». РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей семьям погибших в результате обрушения моста.