Мотоциклист погиб в ДТП с КамАЗом в Люберцах

Мотоциклист погиб в жутком ДТП с грузовиком в Люберцах. Видео с места ЧП опубликовала пресс-служба прокуратуры Московской области.

На кадрах видно, что водитель КамАЗа, начав движение на зеленый сигнал светофора, не заметил выехавшего перед ним байкера. Грузовик сбил мужчину и протащил по дороге.

«По предварительным данным, сегодня около двух часов дня водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Комсомольского проспекта, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом. В результате столкновения 33-летний мотоциклист погиб на месте аварии», — сообщили в прокуратуре.

Люберецкая городская прокуратура контролирует расследование аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил источник 360.ru, погибшему мотоциклисту было 33 года. Предварительной причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

Водитель — 42-летний житель Астрахани. Его общий стаж вождения — 24 года. За нарушения ПДД в 2024 и 2025 годах мужчина не привлекался. В момент аварии был трезв.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем каршеринга в Москве. Сразу после аварии пострадавшего отвезли в столичную больницу с множеством переломов. Врачи боролись за жизнь 31-летнего байкера, но спустя два часа он скончался.