Погибшим мотоциклистом в Москве оказался звездный фотограф

Shot: в ДТП мотоцикла и каршеринга в Москве погиб звездный фотограф Юсипов

Погибшим водителем мотоцикла после аварии с автомобилем каршеринга утром 1 августа в Москве оказался звездный фотограф Рафаэль Юсипов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, сразу после ДТП пострадавшего отвезли в столичную больницу с множеством переломов. Врачи боролись за жизнь 31-летнего байкера, но спустя два часа он скончался.

Юсипов работал фотографом различных светских мероприятий, в том числе с участием звезд шоу-бизнеса — Дани Милохина, Димы Билана, Филиппа Киркорова и других.

Как сообщал 360.ru, авария произошла в ночь на пятницу на Варшавском шоссе. Водитель каршеринга Chery поворачивал налево из среднего ряда и не увидел байк, ехавший во встречном направлении. После удара водитель мотоцикла сделал сальто в воздухе и упал в 15 метрах от места аварии, его экстренно отвезли в медучреждение.