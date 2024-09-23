Москвич угрожал взорвать многоквартирный дом

Пьяный москвич включил в своей квартире газовую конфорку и пригрозил домочадцам взорвать дом. Угрозу он отправил своему ребенку-школьнику через СМС, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на 11-й улице Текстильщиков.

«Позвонил ребенок, рассказал, что отец в алкогольном опьянении закрыл окна в квартире и открыл газ. Сказал, что все взорвет», — отметил он.

По данным источника, полиция на месте ЧП обнаружила мужчину в неадекватном состоянии. Правоохранители перекрыли газ и передали москвича скорой помощи. Медики подтвердили, что хозяин квартиры не пострадал.

«Гражданин отправлял СМС заявительнице о суицидальных проявлениях», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее взрыв бытового газа произошло в девятиэтажном доме на улице Видова в Новороссийске. В результате ЧП пострадал один человек.

В августе газ взорвался в Пермском крае — в городе Кизел. Из здания эвакуировали 16 человек, в том числе четырех детей. Один из жителей пострадал. Причиной взрыва могла стать газовая колонка.