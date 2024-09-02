Человек пострадал при взрыве газа в Новороссийске

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажке в Новороссийске 2 сентября. Как сообщил Telegram-канал Shot , на данный момент известно об одном пострадавшем.

«ЧП произошло в доме на [улице] Видова. На данный момент горит квартира на четвертом этаже, после взрыва выбиты стекла», — передали авторы публикации.

Спасатели ищут других пострадавших. Других подробностей происшествия пока нет. Информация о жертвах не поступала.

Ранее мужчина пострадал в результате взрыва газа в Пермском крае. Спасатели успели эвакуировать 16 человек, в том числе четверых детей. Предварительно, взорвалась газовая колонка, 360.ru показывал видео с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».