Человек пострадал при взрыве газа в Новороссийске

Shot: в многоэтажке Новороссийска прогремел взрыв, есть пострадавший

Фото: РИА «Новости»

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажке в Новороссийске 2 сентября. Как сообщил Telegram-канал Shot, на данный момент известно об одном пострадавшем.

«ЧП произошло в доме на [улице] Видова. На данный момент горит квартира на четвертом этаже, после взрыва выбиты стекла», — передали авторы публикации.

Спасатели ищут других пострадавших. Других подробностей происшествия пока нет. Информация о жертвах не поступала.

Ранее мужчина пострадал в результате взрыва газа в Пермском крае. Спасатели успели эвакуировать 16 человек, в том числе четверых детей. Предварительно, взорвалась газовая колонка, 360.ru показывал видео с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

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