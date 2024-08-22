Два человека пострадали при взрыве газа в Пермском крае

Shot: мужчина и женщина пострадали во время взрыва в Кизеле

Два человека пострадали от взрыва газа в Пермском крае. По данным Telegram-канала Shot , это мужчина и женщина, которые проживали в доме на улице Ленина в Кизеле.

«Взрыв же произошел в соседней квартире, где в этот момент никого не было», — написал авторы публикации.

Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, женщина от госпитализации отказалась, врачи осмотрели ее на месте.

По предварительным данным, взорвалась газовая колонка. Из дома эвакуировали 16 человек, в том числе четырех детей. По данным Shot, под завалами сейчас никого нет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале написал, что на месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. Создан краевой оперативный штаб.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке поселка Новое Голубево в Калининградской области. Пострадал один человек.