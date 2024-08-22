Мужчину госпитализировали после взрыва газа в Кизеле

МЧС: 16 человек эвакуировали после взрыва газа в Кизеле, 1 госпитализировали

Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Кизеле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«К сожалению, имеется пострадавший. Мужчина госпитализирован. Дальнейшие сведения уточняются», — указали в ведомстве.

Спасатели успели эвакуировать 16 человек, среди которого четверо детей. ЧП произошло в жилом в доме на улице Ленина. Предварительно, взорвалась газовая колонка. По данным Telegram-канала Shot, под завалами никого нет, пострадали два человека. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще одна женщина отказалась ехать в больницу. Медики осмотрели ее на месте.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил, что на место прибыли экстренные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим. В результате ЧП власти региона созвали краевой оперативный штаб.