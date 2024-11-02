Мощный пожар в псковском автосервисе показали на видео

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в автосервисе в Пскове

Пожар вспыхнул на территории автосервиса в Пскове утром 2 ноября. Огонь охватил порядка 600 «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.

Огнеборцы пресекли распространение пламени на соседнее строение. Спасатели ликвидировали открытое горение.

«Предварительно, в здании никого нет, производится разведка», — отметили в министерстве.

На месте происшествия работают более 26 специалистов. МЧС показало горящий автосервис на видео.

Ранее автосервис загорелся на северо-западе Москвы. Из горящего здания огнеборцы спасли двух женщин, которые не могли выбраться из помещения самостоятельно. Всего пострадали три человека, их передали медикам.