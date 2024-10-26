Двух женщин спасли из горящего автосервиса в Хорошево-Мневниках

Источник 360.ru: из пожара в автосервисе в Хорошево-Мневниках спасли 2 женщин

В столичном районе Хорошево-Мневники загорелся автосервис. Из объятого пламенем здания спасли двух человек, сообщил 360.ru источник.

Информация о загорании в помещении на 2-м Силикатном проезде поступила в экстренные службы около 16:50. Заявитель отметил, что горит автомобиль и он якобы слышал взрыв.

Прибывшие на тушение специалисты заявили о необходимости направить к месту скорую помощь для пострадавших.

Источник добавил, что в автосервисе загорелось несколько авто, а задымление в здании было очень плотным. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В итоге из огня удалось спасти двух женщин, которые не смогли выбраться из загоревшегося сервиса самостоятельно. Их передали медикам.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт пожара.

«Горит помещение автосервиса на первом этаже административного здания. Из офисной части здания люди выходят самостоятельно», — указали в ведомстве.