Появились кадры с места пожара в автосервисе на северо-западе Москвы

Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы сняли на видео

Пожар в автосервисе во 2-м Силикатном проезде в Москве ликвидировали. Сотрудники МЧС спасли трех человек. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

«Автосервис загорелся на первом этаже. На вышележащих этажах расположены офисы, оттуда эвакуировали всех людей», — отметил источник.

По его словам, в автосервисе загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Ранее сообщалось, что из горящего здания спасли двух женщин, они не могли выбраться из помещения самостоятельно.

По данным МЧС, пожарные спасли трех человек из горящих в смежных с автосервисом помещениях. Пожар оперативно ликвидировали в 18:08 на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.