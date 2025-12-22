Мощный пожар после атаки БПЛА на Кубань сняли на фото

Беспилотники ВСУ атаковали два причала и два судна в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в ночь на 22 декабря. Фото с места ЧП опубликовал Telegram-канал Kub Mash .

«На месте вспыхнул пожар площадью около 1,5 тысячи квадратов», — написали авторы публикации.

Пламя активно тушат. Как отметили в краевом оперативном штабе, обошлось без пострадавших.

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России. Обломки БПЛА рухнули на трубопровод на Кубани. Оперативные и спецслужбы выехали на место ЧП.

Ранее при атаке дрона ВСУ на Белгород пострадал младенец. Медики диагностировали у мальчика минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней тяжести.